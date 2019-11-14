Парк для экологических предприятий создадут в Тюменской области в 2020 году

ТЮМЕНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Индустриальный парк для предприятий, которые специализируются на переработке вторсырья, очистке нефтегазовых месторождений и регенерации земель, появится в Тюменской области в 2020 году. Об этом сообщила ТАСС главный специалист фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Ольга Гультяева.

"Резидентом первого экологического парка в Тюменской области станет немецкая компания Octaeder GmbH. Ее представители уже побывали в Уватском районе, ознакомились со всеми возможностями муниципального образования, в скором времени посетят регион в составе расширенной делегации. Строительство первых объектов планируется начать в январе - феврале 2020 года. Компания займется экологической очисткой нефтегазовых месторождений, их рекультивацией и генерацией, высокотехнологичной переработкой вторсырья, а также возведет здесь рабочий поселок по финской технологии", - сказала она.

По словам Гультяевой, компания Octaeder GmbH поставит мобильные установки, которые будут использовать буровой шлам (отходы при нефтегазовой добыче - прим. ТАСС), отходы деревопереработки и животноводства для выработки тепло- и электроэнергии. Основная часть выработанной энергии будет обеспечивать работу индустриального парка.

"Здесь также начнут работать современные лаборатории, будут создаваться индивидуальные популяции бактерий для регенерации земель. Вопрос создания экопарка в Увате рассматривается комплексно: новое производство, новые профессии, новое жилье. Часть персонала пройдет обучение на местах, другие будут отправлены для получения опыта в Германию", - отметила Гультяева.