"Известия": в России планируют создать систему выявления поддельной промышленной продукции

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) разработало три новых стандарта для выявления поддельной промышленной продукции, они вступят в силу в марте 2020 года. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

В техническом комитете (ТК) Росстандарта "Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту" изданию рассказали о планах создать систему выявления поддельной промышленной продукции - запчастей и агрегатов для авиации, железнодорожной и автомобильной техники. Для этого техкомитет разработал три новых стандарта ГОСТ Р, которые также будут регулировать качество подшипников, металлопроката, арматуры и других изделий с длинным жизненным циклом и высоким риском подделки, сообщил газете зампредседателя ТК Георгий Толстов.

По данным издания, один из утвержденных стандартов ("Прослеживаемость оборота продукции") предписывает производителям для борьбы с фальсификацией фиксировать путь изделия по всей цепи посредников, вплоть до конечного продавца. Также стандарт рекомендует присваивать продукции уникальный идентификационный номер и устанавливает строгие правила обращения с подделками, в частности запрещает возвращать товар поставщику или изготовителю, если подтвердился факт фальсификации. "Заказчик или потребитель изделий, отнесенных к фальсифицированным, контрафактным, принимает меры к исключению их дальнейшего оборота, приведению в непригодное состояние и к утилизации", - цитирует газета документ.

Отмечается, что остро проблема фальсификата стоит в авиастроении. К примеру, выявляются факты эксплуатации нескольких компонентов с одинаковыми серийными номерами на разных воздушных судах или использования неаутентичных запчастей при ремонте авиатехники. Как пишут "Известия" со ссылкой на письмо Росавиации от августа 2017 года, только за первое полугодие 2017 года на 183 воздушных судах было выявлено 134 неутвержденных и 293 сомнительных детали.

В пресс-службе Росстандарта добавили, что новые ГОСТы утверждены в ноябре, но вступят в силу в марте следующего года. Отмечается, что стандарты могут стать обязательными, если они будут включены в федеральные нормативно-правовые акты.