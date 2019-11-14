Бывший в предбанкротном состоянии хлебозавод в Комсомольске-на-Амуре запустили в работу

ХАБАРОВСК, 14 ноября. /ТАСС/. Реконструкция находившегося в предбанкротном состоянии хлебозавода завершилась в Комсомольске-на-Амуре. Предприятие запущено в работу. Об этом сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Осенью прошлого года сообщалось о том, что АО "Хлебозавод № 3" в Комсомольске-на-Амуре находится в сложном финансовом положении. Руководство предприятия, обеспечивающего хлебобулочными изделиями 15% населения города, заявляло о рисках банкротства и имеющихся долгах за коммунальные услуги перед поставщиками и работниками в сумме около 36 млн рублей. Зимой завод выкупил владелец местной торговой сети. Долги были выплачены.

"В Комсомольске-на-Амуре завершилась реконструкция Хлебозавода № 3. Вывести из кризиса проблемное предприятие помогли краевые власти. Работа завода запущена в тестовом режиме, а выпуск первой партии хлеба состоится 15 ноября", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Производственные мощности завода были значительно изношены. Новый собственник во время реконструкции сделал капремонт в основном цехе, заменил инженерные коммуникации. На предприятии установили новые энергоэффективные печи, тестомесильное и тесторазделочное оборудование, автоматизированную линию по производству слоеных изделий, а также упаковочное оборудование.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства края, хлебный цех завода не работал около года, однако предприятие продолжало выпускать кондитерские изделия. Сейчас завод будет выпускать пять видов хлеба, включая социально значимые. В дальнейшем эта цифра увеличится.

По данным краевого правительства, во время реконструкции некоторые сотрудники были временно трудоустроены в пекарню и магазины местной торговой сети, другие написали заявление об увольнении по собственному желанию либо ушли в отпуск. Сейчас часть сотрудников вернулась на свои рабочие места, идет дополнительный набор персонала.