Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авиакомпании России за 10 месяцев увеличили перевозки на 11%

Всего компании перевезли более 110 млн человек

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские авиакомпании в январе-октябре 2019 года перевезли 110,26 млн пассажиров, что на 11% больше, чем годом ранее. Это следует из оперативных данных Росавиации, которые опубликованы на сайте агентства.

"За период января-октября 2019 года российские авиакомпании перевезли 110,26 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +11%, пассажирооборот увеличился до 276 млрд", - сообщает Росавиация.

Что касается данных за октябрь, то российские авиакомпании перевезли более 11 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также составил 11%. Пассажироперевозки "Аэрофлота" остались на уровне 2019 года - 3,2 млн пассажиров, S7 увеличила показатель на 19,5% (до 1,2 млн пассажиров), "Россия" - на 14% (до 941 тыс. пассажиров), "Победа" на 36% (до 943 тыс. пассажиров), "Уральские авиалинии" - на 9% (до 875 тыс. пассажиров).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперт: постановление о системе рибейтов в РФ привлекло интерес международных киностудий
В ближайшее время ожидается приезд первых зарубежных компаний, планирующих съемки в России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС