Авиакомпании России за 10 месяцев увеличили перевозки на 11%

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские авиакомпании в январе-октябре 2019 года перевезли 110,26 млн пассажиров, что на 11% больше, чем годом ранее. Это следует из оперативных данных Росавиации, которые опубликованы на сайте агентства.

"За период января-октября 2019 года российские авиакомпании перевезли 110,26 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +11%, пассажирооборот увеличился до 276 млрд", - сообщает Росавиация.

Что касается данных за октябрь, то российские авиакомпании перевезли более 11 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также составил 11%. Пассажироперевозки "Аэрофлота" остались на уровне 2019 года - 3,2 млн пассажиров, S7 увеличила показатель на 19,5% (до 1,2 млн пассажиров), "Россия" - на 14% (до 941 тыс. пассажиров), "Победа" на 36% (до 943 тыс. пассажиров), "Уральские авиалинии" - на 9% (до 875 тыс. пассажиров).