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Исследование: зарплатные ожидания россиян на 6% ниже, чем у мигрантов

Отмечается, что наиболее низкий разрыв в зарплатах зафиксирован на вакансиях продавца и администратора

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россияне запрашивают зарплату на линейных позициях на 6% ниже, чем трудовые мигранты из других стран, причем наибольшая разница в зарплатных ожиданиях зафиксирована на вакансию водителя (14%). Таковы результаты имеющегося в распоряжении ТАСС исследования сервиса по поиску работы Worki, являющегося частью Mail.ru Group.

"Конкуренция на рынке труда привела к тому, что россияне стали запрашивать на линейных позициях зарплату меньше, чем трудовые мигранты из других стран - в среднем на 6%. Самая большая разница в зарплатных ожиданиях оказалась у водителей (14%) - мигранты запрашивают в среднем по России 54,5 тыс. рублей, тогда как россияне всего 47 тыс. рублей", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что наиболее низкий разрыв в зарплатах зафиксирован на вакансиях продавца и администратора (2,4%): россияне рассчитывают получать на данных позициях 25 тыс. рублей, мигранты - 25,5 тыс. рублей.

При это самый низкий разрыв отмечается среди соискателей из Москвы - 640 рублей (1,6%). В Санкт-Петербурге ожидания по зарплатам у мигрантов на 1150 рублей выше, чем у россиян (3,2%). Наибольший разрыв фиксируется в Нижнем Новгороде - 5150 рублей (18,3%).

Исследование проводилось в октябре-ноябре 2019 году среди 1,7 млн откликов соискателей на линейные вакансии - кассиров, грузчиков, водителей, продавцов, охранников, уборщиков, официантов, курьеров и администраторов.

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Россия
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