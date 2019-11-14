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Акимов сообщил, что Россия может участвовать в строительстве легкого метро во Вьетнаме

По словам официального представителя вице-премьера, строительство четвертой линии метрополитена в Хошимине может пройти с участием планируемого к созданию российско-вьетнамского инвестиционного фонда

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия может принять участие в строительстве легкого метро во Вьетнаме. Соответствующий проект обсуждался на межправительственной комиссии России и Вьетнама в октябре. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Максим Акимов.

"(Обсудили вопросы - прим. ТАСС) от цифрового управления до сотрудничества в сфере энергетики, электрогенерации, от транспорта - это проекты строительства легкого метро в Хошимине - до, безусловно, сельского хозяйства, упрощение режимов взаимной торговли, в том числе устранение документарных барьеров", - сказал он.

По словам официального представителя Акимова, "Мосметрострой" совместно с вьетнамской компанией "Лонг Ло" прорабатывает вопрос строительства четвертой линии метрополитена в Хошимине, в том числе с участием планируемого к созданию российско-вьетнамского инвестиционного фонда.

"В настоящее время развитие проекта обсуждается", - добавил официальный представитель вице-премьера, отметив, что у вьетнамской стороны возникли проблемы по организации финансирования проекта за счет кредитных ресурсов РФ. В итоге был проработан вопрос привлечения частных инвестиций для первого этапа работ - разработки ТЭО.

Теги
РоссияВьетнамАкимов, Максим Алексеевич
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