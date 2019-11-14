Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В "Одноклассниках" можно будет зарабатывать на стримах

Сервис уже доступен для части аудитории

В "Одноклассниках" появилась возможность поддерживать авторов прямых трансляций через приложение OK Live. Как говорится в сообщении соцсети, теперь во время эфира зрители могут отправлять создателям стримов платные подарки, которые можно конвертировать в деньги или в виртуальные сервисы. 

"Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков", - отмечают "Одноклассники".

Нажав на специальную кнопку "Поддержать", пользователи могут выбрать один или несколько платных подарков и отправить автору трансляции вместе с сообщением, либо поблагодарить его анонимно. После этого подарок отобразится в чате трансляции. Оплата за подарок при этом списывается с кредитной карты пользователя, привязанной к аккаунту. Каждый раз, когда зритель дарит подарок автору, на его счет поступают "ОКи" – виртуальная валюта соцсети, которую можно обменивать на платные функции и услуги внутри "Одноклассников".

Сервис уже доступен части аудитории и в ближайшее время появится у всех пользователей.

Реклама на ТАСС
Акции UTair упали на 5,2% после двухдневного роста
Котировки компании снизились до 7,65 рубля за бумагу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС