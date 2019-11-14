В "Одноклассниках" можно будет зарабатывать на стримах

В "Одноклассниках" появилась возможность поддерживать авторов прямых трансляций через приложение OK Live. Как говорится в сообщении соцсети, теперь во время эфира зрители могут отправлять создателям стримов платные подарки, которые можно конвертировать в деньги или в виртуальные сервисы.

"Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков", - отмечают "Одноклассники".

Нажав на специальную кнопку "Поддержать", пользователи могут выбрать один или несколько платных подарков и отправить автору трансляции вместе с сообщением, либо поблагодарить его анонимно. После этого подарок отобразится в чате трансляции. Оплата за подарок при этом списывается с кредитной карты пользователя, привязанной к аккаунту. Каждый раз, когда зритель дарит подарок автору, на его счет поступают "ОКи" – виртуальная валюта соцсети, которую можно обменивать на платные функции и услуги внутри "Одноклассников".

Сервис уже доступен части аудитории и в ближайшее время появится у всех пользователей.