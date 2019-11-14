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"Ъ": Евросиб предложил заморозить индексацию расценок РЖД в 2020 году

Владелец компании Дмитрий Никитин считает, что плановая индексация повлечет увеличение себестоимости грузов и, как следствие, снизит конкурентоспособность товаров на внешних рынках

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Дмитрий Никитин, владелец и президент "Евросиб СПб - Транспортные системы" предложил рассмотреть вопрос о возможной "заморозке" плановой индексации тарифа ОАО РЖД на 3,5% в 2020 году, сообщает "Коммерсантъ".

По мнению Никитина, плановая индексация повлечет увеличение себестоимости грузов и, как следствие, снизит конкурентоспособность товаров на внешних рынках, уточняется в сообщении. Также он отметил, что с 2019 года на 6% повысился и тариф на порожний пробег, что привело к росту тарифа на него на 9,8% и фактическое повышение цен.

При этом у РЖД отмечается рекордная рентабельность, выведение прибыли в виде дивидендов, отсутствие контроля адресности и своевременности инвестиций в инфраструктуру, а также рост дохода от дополнительных услуг, пишет "Ъ".

В монополии изданию сообщили, что придерживаются "принципов, заложенных в долгосрочной программе развития и принятых по результатам обсуждений с потребителями услуг".

По предварительным оценкам, доходы ОАО РЖД за счет индексации тарифа в 2020 году составят 53,9 млрд рублей.

Идея "заморозить" индексацию тарифов, по мнению экспертов, вполне неплохая, однако для развития отрасли необходимо системное решение, а не разовое.

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Россия
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