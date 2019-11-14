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БРИКС

Си Цзиньпин назвал протекционизм причиной замедления роста мировой экономики

Председатель КНР призвал представителей бизнеса стран БРИКС найти инновационные способы противодействия экономическим вызовам

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Протекционистские и односторонние шаги отдельных стран мира замедляют темпы роста глобальной экономики. Такое мнение выразил в среду на Бизнес-форуме БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин.

"Протекционизм и односторонние действия нанесли удар по международной торговле и усугубляют замедление темпов роста мировой экономики", - сказал он. Как отметил глава государства, на этом фоне Китай продолжит поддерживать свободную торговлю и многосторонность.

Председатель КНР призвал представителей бизнеса стран БРИКС "вселить уверенность в экономический рост и найти инновационные способы противодействия тем вызовам, которые несет с собой протекционизм".

"Использование возможностей цифровизации и обеспечение экологичного роста могут повысить эффективность мировой экономики", - считает Си Цзиньпин.

Саммит БРИКС пройдет в столице Бразилии городе Бразилиа 14 ноября. 13 ноября здесь же прошел Деловой форум БРИКС. В 2020 году председательствовать в объединении будет Россия.

Теги
БразилияКитайСи ЦзиньпинБРИКС
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