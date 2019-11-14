Польская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России

ВАРШАВА, 14 ноября. /ТАСС/. Польский энергетический концерн PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво") заявил о снижении объемов поставок газа из России на 21%. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании.

"Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении до 6,29 млрд кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года", - указано в сообщении.

Как информирует PGNiG, "в первые девять месяцев 2019 года компания продолжала диверсифицировать источники поставок газа". В основном концерн развивает поставки сжиженного природного газа (СПГ).

"Объем импорта СПГ за девять месяцев - до 30 сентября 2019 года - был на 27% выше, чем за тот же период 2018 года, составив 2,48 млрд кубометров после регазификации. Доля поставок СПГ в общем импорте газа составила около 23% по сравнению с 18% годом ранее. Группа получила 22 поставки СПГ с начала этого года до конца сентября по сравнению с 16 грузами, полученными за тот же период прошлого года, при этом общий объем импорта СПГ увеличился на 0,52 млрд кубометров", - отмечает PGNiG.