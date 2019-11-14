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БРИКС

СМИ: Нью-Дели, Москва и Пекин планируют создать свой аналог платежной системы SWIFT

По данным газеты The Economic Times, эту тему могут обсудить на проходящем в столице Бразилии саммите БРИКС

ТАСС, 14 ноября. Индия, Россия и КНР намерены создать собственную альтернативу международной платежной системы SWIFT для упрощения торговли между странами в условиях возможного усиления санкций со стороны США. Об этом в четверг сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Планируется, что к российскому аналогу SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России - будет подключена китайская национальная система межбанковских переводов CIPS. Индия пока находится в стадии разработки аналогичного сервиса. По завершении испытаний она намерена интегрировать его с российской платформой под управлением ЦБ РФ, отмечает издание.

Создаваемая при сотрудничестве трех стран система будет работать по принципу конвертирования электронных сообщений о платежах в соответствии с местными финансовыми стандартами Индии, РФ и Китая. Как указывает газета, обсуждение создания аналога SWIFT может состояться на проходящем в столице Бразилии саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Страны БРИКС стремятся расширять объемы торговли в национальных валютах, подчеркивает The Economic Times. Так, Индия и Россия продолжают осуществлять расчеты в рублях и рупиях.

В 2017 году глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что в России создана система передачи финансовых сообщений Банка России в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям. В настоящее время с СПФС работают две зарубежные организации - белорусский Белгазпромбанк (дочерняя структура "Газпрома") и Евразийский банк Казахстана.

Как сообщалось ранее, восемь других иностранных банков также подписали договор о подключении к СПФС. По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллы Бакиной, часть этих зарубежных финансовых учреждений уже ведет технические работы по подключению к российской платежной системе.

Теги
ИндияРоссияКитайБРИКС
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