Замглавы МИД России заявил о росте привлекательности ЕАЭС в мире

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) превращается в основной инструмент отстаивания экономических интересов государств-членов, а его вес в остальном мире растет. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, выступая на I Евразийском аналитическом форуме на тему "ЕАЭС: опыт, проблемы, приоритеты развития и безопасности (к пятилетию образования)".

"Растет его [союза] авторитет и привлекательность", - указал он.

Панкин сообщил, что в планах дальнейшего интеграционного строительства ЕАЭС на ближайшую перспективу - создание единых энергетического и финансового рынков.

"Объективные экономические процессы предопределяют безальтернативность восстановления и развития уже на новой основе некогда порушенных кооперационных связей и выстраивания эффективного регионального интеграционного взаимодействия, - сказал он. - Только сообща мы имеем шансы обеспечить себе достойное место в мировой экономике и можем рассчитывать на справедливое участие наших стран в международном разделении труда и в цепочках создания добавленной стоимости".