Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замглавы МИД России заявил о росте привлекательности ЕАЭС в мире

Александр Панкин сообщил, что в планах дальнейшего интеграционного строительства ЕАЭС на ближайшую перспективу - создание единых энергетического и финансового рынков

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) превращается в основной инструмент отстаивания экономических интересов государств-членов, а его вес в остальном мире растет. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, выступая на I Евразийском аналитическом форуме на тему "ЕАЭС: опыт, проблемы, приоритеты развития и безопасности (к пятилетию образования)".

"Растет его [союза] авторитет и привлекательность", - указал он.

Панкин сообщил, что в планах дальнейшего интеграционного строительства ЕАЭС на ближайшую перспективу - создание единых энергетического и финансового рынков.

"Объективные экономические процессы предопределяют безальтернативность восстановления и развития уже на новой основе некогда порушенных кооперационных связей и выстраивания эффективного регионального интеграционного взаимодействия, - сказал он. - Только сообща мы имеем шансы обеспечить себе достойное место в мировой экономике и можем рассчитывать на справедливое участие наших стран в международном разделении труда и в цепочках создания добавленной стоимости".

Теги
РоссияПанкин, Александр Анатольевич
Реклама на ТАСС
В ЕС утвердили поправки к Газовой директиве. Что это значит для "Северного потока — 2"?
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС