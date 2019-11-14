Минпромторг готов обсуждать с операторами связи субсидирование затрат на "пакет Яровой"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ готов к диалогу с российскими операторами связи о субсидировании их затрат на покупку оборудования для исполнения "пакета Яровой" (хранения данных в рамках пакета антитеррористических законов), заявил ТАСС глава министерства Денис Мантуров.

По его словам, следует изучить перечень оборудования, после чего рассмотреть возможность субсидий.

"Конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Мантуров отметил, что перечень субсидий, предоставляемых на компенсацию скидки для покупателя радиоэлектронной продукции российского производства, достаточно большой. "Думаю, что, изучив перечень, о котором идет речь, мы найдем решение, вопрос объемов и перечня номенклатуры. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать российского производителя, который имеет потенциал на поставку", - сказал он.

В конце октября пресс-служба "Ростелекома" сообщила, что российские операторы связи направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой рассмотреть возможность субсидирования их затрат на покупку оборудования для исполнения "пакета Яровой". Ранее Reuters со ссылкой на копию письма сообщил о том, что компании "Ростелеком", "Вымпелком", "Мегафон" и МТС просят Минкомсвязь и Минпромторг поддержать подготовку постановления правительства, которое утвердит правила предоставления субсидий банкам и лизинговым компаниям по кредитам и договорам, оформленным на покупку оборудования для "пакета Яровой" по льготной ставке. По мнению операторов, субсидирование можно было бы реализовать за счет средств, заложенных для исполнения нацпроекта "Цифровая экономика".

В Минкомсвязи подтвердили ТАСС получение письма, однако в министерстве считают обращение нецелесообразным, поскольку оно не имеет отношения к нацпроекту "Цифровая экономика".