Глава Бурятии сообщил, что рост инвестиций в регионе по итогам года составит около 6%

УЛАН-УДЭ, 14 ноября. /ТАСС/. Рост инвестиций в основной капитал в Бурятии по итогам 2019 года прогнозируют на уровне порядка 6%. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава республики Алексей Цыденов.

"Мы ожидаем, что в целом по итогам года у нас прирост будет порядка 6%. Мы идем каждый год с ростом: если до 2017 года мы падали, по итогам 2017 года прирост был 18%, в прошлом году на 7% выросли, в этом году еще на 6% вырастем", - сказал Цыденов.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС уточнили, что прогноз инвестиций в основной капитал в целом по 2019 году составляет 55,14 млрд рублей с темпом роста 106,7% к 2018 году. "Позитивная динамика инвестиций сохраняется и с начала 2019 года. Так, по итогам первого полугодия 2019 года рост инвестиций составил 149,4% к январю-июню 2018 года. Общий объем инвестиций за шесть месяцев 2019 года составил 19,1 млрд рублей, из них внебюджетные инвестиции - 15,85 млрд рублей, что в 1,9 раза выше уровня 1 полугодия 2018 года", - сообщили в пресс-службе.

Почти половина - 45% вкладываемых средств - это доля инвестиций в сфере транспорта, пояснил Цыденов. "Это строительство и ремонт дорог, реконструкция железнодорожного вокзала, строительство терминала в аэропорту Байкал и прочее, - сказал глава региона. - Также это добыча полезных ископаемых, в том числе на Эгитинском флюоритовом месторождении. Золотари вкладывают, угольный разрез Никольский - там также большие вложения. Большие инвестиции в перерабатывающее производство, это Улан-Удэн-Удэнский авиационный завод, Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, на севере реализуется инвестпроект "Строительство производственного комплекса и развитие месторождений Хиагдинского рудного поля".

Сейчас портфель инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в Бурятии, состоит из более чем 100 проектов общей стоимостью более 600 млрд рублей, добавили в правительстве республики.