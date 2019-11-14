Китай и США ведут активные переговоры о взаимном снятии повышенных пошлин

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Переговорщики Китая и США по вопросам торговли ведут углубленное обсуждение взаимного снятия повышенных пошлин. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Отмена повышенных тарифов должна в полной мере отразить значимость первого этапа торговой сделки Китая и США, - сказал он. - Сейчас обе стороны ведут углубленное обсуждение этого вопроса".

По словам официального представителя ведомства, "Китай неоднократно подчеркивал, что торговая война начинается с повышения пошлин". При этом прекратить войну, как уточнил Гао Фэн, необходимо отменой ранее введенных тарифов. "Это отвечает интересам не только двух стран, но и всего мира", - подчеркнул он.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайской встречи на высшем уровне пока не названы. В качестве возможных мест переговоров Си Цзиньпина и Трампа американские источники называли штаты Аляска и Гавайи.

На этой неделе Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут в ближайшее время заключить соглашение в рамках первого этапа урегулирования споров о торговле. Он также отметил, что США готовы значительно повысить пошлины на товары из КНР, если сторонам не удастся достичь договоренностей по торговле.