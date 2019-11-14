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Медкластер на Дальнем Востоке могут организовать по принципу строящегося в "Сколково"

Особенность московского медкластера в том, что клиники из стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, могут оказывать медпомощь на территории кластера без сертификации в РФ
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 14 ноября. Работа медицинского кластера, который создадут на Дальнем Востоке по поручению президента РФ Владимира Путина, может быть организована по аналогии с медкластером в "Сколково". С таким предложением выступил на парламентских слушаниях в Госдуме в четверг министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Московский международный медицинский кластер, строящийся на территории "Сколково", - крупнейший медицинский инфраструктурный проект в стране. Его уникальность в том, что клиники из стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), могут оказывать медпомощь, применять препараты и оборудование на территории кластера без сертификации в РФ, если имеют все разрешительные документы на них в своей стране.

"Мы получили поручение президента о том, чтобы сделать медицинский кластер на острове Русском. Взяли сейчас за аналог "Сколково", прорабатываем с коллегами, Минздравом. Пытаемся сейчас внедрить такое на Дальнем Востоке", - сказал Козлов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития, по данным Ассоциации агентств медицинского туризма, до 25 тыс. дальневосточников ежегодно уезжает лечиться заграницу, в основном в Южную Корею и Японию. Их затраты на это составляют суммарно около 6 млрд рублей в год. В то же время поток "медицинских" туристов из Китая оценивается в 600 тыс. человек в год с затратами 10 млрд долларов (свыше 640 млрд рублей по курсу на утро четверга). По данным ведомства, часть таких туристов могла бы проходить лечение в медкластере на острове Русский.

Президент РФ Владимир Путин в конце сентября поручил представить предложения по созданию в ДФО медицинского кластера. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Министерством здравоохранения РФ и с участием администрации Приморского края должны представить предложения с проектами нормативных правовых актов, определив "особенности правового регулирования его деятельности как специализированной формы организации и обеспечения инновационной деятельности в сфере охраны здоровья". Путин ждет доклад по этому вопросу до 15 января 2020 года.

Теги
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