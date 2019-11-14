Время следования поездов по ВСМ из Москвы в Петербург может составить 2 часа 30 минут

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Время следования поездов по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург составит 2 часа 30 минут, следует из предварительных оценок "Российских железных дорог" (РЖД). Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в РЖД и подтвердили в пресс-службе компании.

"По предварительным оценкам, время в пути по ВСМ Москва - Санкт-Петербург займет 2 часа 30 минут. Планируется, что магистраль сможет обеспечивать скорость движения поездов на уровне 350-400 км/ч", - рассказал собеседник агентства.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщал журналистам, что компания планирует в 2020 году приступить к проектированию высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург и параллельно начать строительство линии Москва - Нижний Новгород, проектная документация для которой уже готова.

В апреле этого года президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Ранее сообщалось о планах РЖД приступить к ее проектированию осенью. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей, говорил в июне вице-премьер РФ Максим Акимов.