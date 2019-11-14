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Комитет Госдумы отметил деполитизацию "Северного потока - 2" после решения Бундестага

Председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный подчеркнул, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Принятие Бундестагом ФРГ законопроекта по имплементации газовой директивы ЕС в законодательство Германии с оговорками, позволяющими не распространять ее на "Северный поток - 2", означает деполитизацию проекта и признание его коммерческого характера парламентом ФРГ. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный.

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"Принятие Бундестагом ФРГ такого решения - это позитивный сигнал, оно означает деполитизацию проекта, признание его коммерческого характера, и подчеркивает важность соблюдения прав инвесторов для Германии и ее государственных структур. Напомню, что идея строительства "Северного потока - 2" изначально принадлежала не России, не "Газпрому", а ведущим европейским энергетическим компаниям. Все последующие решения - технические и экономические обоснования, необходимые изыскания, инвестиционные решения, и так далее - принимались пулом инвесторов с их участием и согласовывались с национальными регуляторами", - сказал депутат.

Завальный подчеркнул, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом с понятными сроками окупаемости, рассчитанными исходя из его проектной загрузки.

"Очевидно, что нормы газовой директивы ЕС по отношению ко всем газопроводным проектам, вводимым в эксплуатацию после мая 2019 года, то есть после принятия инвестиционных решений и фактического вложения компаниями инвестиций, согласно экономической логике не должны на него распространяться, по сути - постфактум. Это ущемило бы интересы инвесторов, прежде всего европейских. Решение Бундестага, принятое парламентским большинством, это подтверждает, и защищает их права", - добавил он.

Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации газовой директивы ЕС в национальное законодательство. Предполагается, что новые меры в отношении проекта будут применяться лишь к участку трубопровода в территориальных водах ФРГ - последним 12 морским милям "Северного потока - 2".

Теги
ГерманияРоссияЗавальный, Павел Николаевич
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