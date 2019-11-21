Приоритет высоких технологий. Каковы перспективы гражданской продукции "Уралвагонзавода"

Общее сокращение расходов на оборону и национальную безопасность связано с прохождением пика модернизации в армии, сообщил на недавнем совещании с членами правительства президент России Владимир Путин. Созданные на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) мощности должны выпускать высокотехнологичную продукцию и технику. К 2025 году доля "гражданки" в ОПК должна быть доведена до 30%, а к 2030 году — до 50%.

И одним из флагманов данного процесса должен стать Ростех — в госкорпорацию входит более половины всего российского ОПК. "Мы поставили себе еще более амбициозную задачу: выйти на показатель 50% уже к 2025 году в среднем по госкорпорации — на пять лет раньше, чем поручил президент. Уже сегодня доля гражданской продукции на наших предприятиях превышает 30%. И лидерами становятся компании, которые традиционно производили именно военную продукцию. В их числе — НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ)", — сообщил ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов. Крупнейшая машиностроительная корпорация страны — в числе лидирующих компаний Ростеха по диверсификации ОПК. Сейчас на УВЗ, производящем известные на весь мир танки Т-14 "Армата", Т-90, Т-80 и Т-72 различных модификаций, не просто развиваются гражданские направления, а осваивается выпуск новой продукции, которая ищет свои рынки сбыта.

Описание Заместитель генерального директора УВЗ по гражданской продукции Кирилл Томащук © Пресс-служба "Уралвагонзавода"

"В 2018 году доля продукции гражданского назначения, производимой предприятиями УВЗ, в общем объеме промышленной продукции составила более 39,8%. Прогноз на этот год — около 40,9%", — рассказал в интервью ТАСС заместитель генерального директора корпорации по гражданской продукции Кирилл Томащук. Заводы "в условиях современного рынка" Основную долю гражданской продукции корпорации составляет продукция железнодорожного назначения — порядка 85%. "Уралвагонзавод" традиционно выпускал вагоны, и до недавнего времени по ним шел ежегодный прирост. Спрос был довольно высокий, и заводы "чувствовали себя в благоприятных условиях". Сейчас в силу ряда причин спрос падает. Появился профицит продукции железнодорожного назначения.

Описание Вагоносборочный цех © Донат Сорокин/ТАСС

"Такая ситуация напоминает опыт 2012 года и последующие изменения, когда спрос был также очень высок, а потом вагоны практически перестали покупать, — говорит Томащук. — К тому же объемы списания парка с истекшим сроком эксплуатации постепенно снижаются. По итогам первого полугодия 2019-го российские собственники вывели из эксплуатации 14 595 грузовых вагонов всех видов, что меньше результатов аналогичного периода предыдущего года (23 536 единиц)".

По итогам первого полугодия 2019 года два ведущих российских производителя грузовых вагонов — ОВК (Объединенная вагонная компания) и УВЗ — суммарно контролируют почти 2/3 рынка грузового вагоностроения. При этом их рыночная доля по итогам 2018-го и первого полугодия 2019-го постепенно сокращается Кирилл Томащук заместитель генерального директора УВЗ по гражданской продукции

По его словам, в сегменте специализированного подвижного состава лидерами по реализации стали фитинговые платформы, хопперы-зерновозы, хопперы-минераловозы и крытые вагоны. "Спрос на нефтебензиновые цистерны в первом полугодии этого года отсутствовал, на цистерны для пищевых продуктов наблюдается небольшой спрос, — говорит он. — В прошлом году доля производства полувагонов по отношению к спецпарку составляла 60,1%, за шесть месяцев этого года снизилась до 52,7%". Следовательно, доля спецпарка растет и производители, специализирующиеся на его производстве, наращивают свое присутствие на рынке. Таким образом, по словам Томащука, прогнозируется возвращение профицита полувагонов, снижение эффективности работы железнодорожной сети, падение ставки привлечения (аренды) вагонов ниже инвестиционного уровня.

"Мы обладаем, наверное, самыми лучшими компетенциями по разработке нового инновационного подвижного состава, поэтому здесь мы еще и регулируем рынок, — отмечает заместитель главы УВЗ. — Мы понимаем, что на сегодняшний день предвидится сокращение спроса на наш основной продукт — полувагоны, поэтому готовы к производству и выпуску спецподвижного состава". Есть задача к 2025 году увеличить транзит из Китая в Европу примерно в четыре раза, поэтому в первую очередь будут востребованы контрейлерные и фитинговые платформы. Для них УВЗ совместно с Федеральной грузовой компанией (ФГК) разработали новую универсальную контрейлерную платформу. Ее особенность — заниженный уровень пола для перевозки автомобилей до 19 метров, применение съемных фитинговых упоров для контейнеров и возможность транспортировать гусеничную технику. И первая такая платформа уже находится в пробной эксплуатации.

Описание Универсальная контрейлерная платформа © Пресс-служба "Уралвагонзавода"

"Всего на сети 1,133 млн вагонов, и если в течение трех лет будет производиться по 60 тыс. вагонов при условии снижения объемов их списания, общий парк превысит 1,3 млн единиц, что уже критично для эксплуатации на сети", — говорит Томащук. В УВЗ делают все для того, чтобы в момент падения спроса на подвижной состав иметь такой продукт, который будет востребован даже в условиях низкого рынка. Еще одно гражданское направление — разработка рефрижераторных контейнеров. Сейчас парк таких вагонов либо старый, либо они поступают из Китая. Контроля за их оборотом нет — ввозят через таможню серыми схемами. К реализации проекта "Инновационные 40-футовые рефрижераторные контейнеры для перевозки рыбы и скоропортящихся продуктов" с декабря 2017 года приступил "Омсктрансмаш" — предприятие, занимающееся модернизацией танков Т-80БВМ и известное на весь мир своими тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек". Томащук отмечает, что приоритетным аспектом реализации этого проекта является снижение зависимости отечественных предприятий-перевозчиков от закупок иностранной продукции. Цель — разработка отечественного рефрижераторного контейнера типоразмера 1ААА (40 футов) с автономной холодильной установкой и полным комплектом автоматики, с возможностью подключения холодильной установки к внешним источникам энергии.

На сегодняшний день разработана и утверждена Российским морским регистром судоходства конструкторская документация на 40-футовый рефрижераторный контейнер. "Омсктрансмаш" в 2020 году планирует приступить к изготовлению шести опытных образцов для того, чтобы их сертифицировать. К 2022 году предприятие планирует выйти на проектную мощность производства до 500 контейнеров в год Кирилл Томащук заместитель генерального директора УВЗ по гражданской продукции

Борьба за рынки, где серьезная конкуренция По другим же продуктам у УВЗ есть несколько ключевых направлений — это дорожно-строительная техника (Челябинский тракторный завод). Интерес к такой продукции уже есть и за рубежом.

Описание Трактор производства ЧТЗ © Пресс-служба "Уралвагонзавода"

Так, в 2018 году на торгово-промышленной ярмарке в Дамаске была представлена целая линейка технических образцов, способных обеспечить восстановление экономики и инфраструктуры городов Сирии. Позже сирийская делегация посещала "ЧТЗ-Уралтрак", где проводила тест-драйв техники.

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"По итогам визита было подписано соглашение о сотрудничестве с сирийской компанией "Ренессанс" и направлено соответствующее коммерческое предложение на поставку техники производства "ЧТЗ-Уралтрак", — говорит Томащук. — Кроме того, Минпромторгом РФ было направлено обращение в посольство Сирии в РФ по вопросам взаимодействия с сирийской стороной и обсуждения перспективных проектов сотрудничества с корпорацией, включая вопросы финансирования. Посольство направило это письмо в МИД САР, который, в свою очередь, транслировал их в соответствующие ведомства Сирии". Недавно состоялась встреча руководства УВЗ с послом Сирии в РФ, и по результатам — спланирована встреча с министром транспорта арабской республики.

У подобных проектов, на наш взгляд, основной вопрос — это выстраивание механизмов оплаты. В условиях санкций зачастую, даже если есть деньги, непросто осуществить платежи. Поэтому был подписан протокол о намерениях, и сейчас на уровне Минпромторга, посольства Сирии и тех субъектов, которые заинтересованы в приобретении, мы прорабатываем вопрос поставки и реализации дорожно-строительной техники. И безусловно, это связано с последующей организацией сервиса Кирилл Томащук заместитель генерального директора УВЗ по гражданской продукции

Рынок строительной техники, несомненно, один из самых конкурентных, но и здесь в УВЗ ищут способы "занять эту нишу". "Мы развиваем и создаем новые виды техники. Например, с управлением при помощи джойстика, с более современной трансмиссией — для того, чтобы хотя бы как-то быть в рынке, но это — серьезная конкуренция, — рассказывает Томащук. — У нас есть продажи, но, безусловно, здесь не рынок железнодорожных вагонов, где мы можем влиять на него и полностью его понимаем, здесь — более тяжелый рынок. У нас достаточно ограниченные линейки, поэтому сейчас ищем партнеров, включая китайских, с которыми мы могли бы расширить линейку и приобрести определенные технологии".

Также есть несколько предприятий, которые выпускают смежную технику (вездеходы для МЧС, колесно-гусеничные экскаваторы, машины для лесной промышленности и другое). Такая продукция отличается узким спектром заказчиков, но имеет стабильный спрос. Ее продажи формируют существенный объем выручки выпускающих предприятий. "Выручка с нуля" Есть в УВЗ предприятия, которые занимались исключительно военной продукцией. По словам Томащука, они "просто без компетенций, без знаний рынка и без возможностей, поэтому приходится поднимать их выручку практически с нуля". Так, Екатеринбургский завод №9 — главная российская "кузница" артиллерийских стволов для танков и самоходных артиллерийских установок — все же нашел свою нишу. В рамках диверсификации здесь выполняются работы по механизированной обработке высокой точности и изготовлению изделий по чертежам заказчика. Основная номенклатура — оси для высокоскоростных электропоездов. "Оборудование, компетенции и знания сотрудников предприятия это позволяют делать. И здесь мы видим, как идет увеличение рынка", — добавляет он.

Описание Оси для высокоскоростных электропоездов © Пресс-служба "Уралвагонзавода"

"Также проводятся работы по механической обработке опытной партии шестеренных насосов и моторов из высокопрочного чугуна ВЧ50 для инозаказчика. Делаем пробные партии, а потом будем уже изготавливать. Среднегодовая потребность компонентов составит 3 тыс. штук, — рассказывает заместитель главы УВЗ. — Объемы запланированных заказов позволят максимально загрузить мощности завода. Так, к 2030 году с учетом прогнозируемого увеличения объема выполнения данных работ в 4,5 раза (в сравнении с 2019 годом) позволит достичь выручки свыше 1,2 млрд рублей". Однако в корпорации остались заводы, которые с "гражданкой" тяжело "подружить", — это ремонтные предприятия для военной техники. Но и для них в УВЗ ищут любые заказы на невоенную продукцию. "Драйвер роста" На недавнем совещании Владимир Путин заострил внимание на создании в стране мусоросортировочных заводов. Сегодня это одно из наиболее приоритетных и перспективных направлений в нашей стране. При этом перед корпорацией УВЗ стоит непростая задача по диверсификации своего производства в достаточно сжатые сроки. Не так давно этим новым направлением стал заниматься ЦНИИ "Буревестник", создающий различные артиллерийские системы и боевые модули как для сухопутной, так и для морской техники.

"Буревестник" — предприятие, у которого выручка по гражданской продукции на сегодняшний день равна нулю. Но мы планируем, что это будет один из наших драйверов роста по "гражданке". Это серьезное КБ, которое сейчас производит серийную военную продукцию, причем высокотехнологичную Кирилл Томащук заместитель генерального директора УВЗ по гражданской продукции

Проект по производству мусоросортировочных комплексов реализуется при поддержке Минпромторга и соответствует требованиям национального проекта "Экология", добавляет он. Этот проект в каждом регионе РФ позволит увеличить объем переработки вторсырья с 6% до 36%. По словам Томащука, предусмотрено создание более 40 отечественных мусоросортировочных комплексов до 2029 года в различных субъектах нашей страны.

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На автоматизированном мусоросортировочном комплексе будут обрабатываться твердые коммунальные отходы. Поток подвергнется нескольким этапам обработки, в процессе которых отбираются различные фракции, включая полезные компоненты, запрещенные к захоронению (стекло, бумага, картон, металл и пластик), которые направляются на вторпереработку. Глубина отбора полезных фракций составляет до 90%. В УВЗ не сомневаются, что компетенция и возможности "Буревестника" позволят это сделать. На сегодняшний день, по словам Томащука, предприятием отобрана технология производства американской фирмы BHS, подписано лицензионное соглашение о трансфере технологии и локализации производства оборудования. "Ведется НИОКР по адаптации рабочей документации, которая завершится до конца 2019 года, — говорит заместитель главы УВЗ. — Сейчас подано десять частных концессионных инициатив с участием продукции ЦНИИ "Буревестник" на строительство мусоросортировочных комплексов в Свердловской и Калининградской областях, а также в Республике Коми и так далее". Первый комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, в последующем производственная мощность составит более четырех комплексов в год. К концу 2021-го на "Буревестнике" планируют смонтировать от одной до трех линий мусоросортировки. С уверенностью можно сказать, что в настоящий момент в России аналогов данному проекту нет, поскольку отрасль только начала развиваться. "Плавность и тишина хода" В 2018 году корпорация УВЗ возобновила работу над производством новых трамваев. Они уже ездят в Коломне, Казани, Нижнем Новгороде. "Об активности закупки регионами такой техники говорить не приходится, спрос на трамвайные вагоны в нашей стране формируется за счет платежеспособности заказчика — конкретного муниципалитета, но мы постоянно ведем переговоры о поставке наших новых образцов, — говорит заместитель главы УВЗ. — В рамках программы импортозамещения в корпорации разработана новая тележка с российскими комплектующими и 100-процентной локализацией в России".

Опытный образец нового трехсекционного трамвая модели 71-418, представленный на международной выставке ИННОПРОМ-2019, отправлен в Екатеринбург для прохождения тестовых испытаний и сертификации.

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"Это полностью низкопольный современный трамвай с большим количеством опций внутри салона — это и видеонаблюдение, и электронные билеты, и зарядки. И еще один новый трамвай модели 71-411, предназначенный для эксплуатации на узкой колее (1 тыс. мм), отправлен на испытания в Евпаторию", — говорит Томащук, добавляя, что если опытный образец в Крыму будет успешно сертифицирован, то УВЗ сможет поставить на полуостров порядка 20 машин в течение одного-двух лет. По его словам, на сегодняшний день производственные мощности "Уралтрансмаша" (разработчик самоходных гаубиц "Мста-С" и не только) позволяют выпускать в год до 150 единиц с возможностью увеличения. Предприятием разработана новая линейка низкопольных трамвайных вагонов.

Они полностью отвечают требованиям программы "Доступная среда", обеспечивая возможность безбарьерного перемещения малоподвижных категорий граждан. Также их основные преимущества — это модульность конструкции, высокая плавность и тишина хода, удобство техобслуживания и конкурентная цена Кирилл Томащук заместитель генерального директора УВЗ по гражданской продукции

Однако региональные бюджеты не всегда могут позволить себе затраты на новый транспорт. И тут ожидают помощь от государства. Разработана программа, по которой будет полное обновление в пилотных городах городского транспорта. УВЗ ждет здесь определенное увеличение спроса. "Сейчас мы работаем с лизинговыми компаниями, идем в регионы для поставки трамваев по лизинговым схемам. Это, наверное, для регионов упрощает ситуацию по текущему платежу, — говорит заместитель главы УВЗ. — Плюс мы считаем, что концессия в городском транспорте может быть отдельно в электротранспорте, они тоже могут сформировать платежеспособный спрос". Газификация регионов Есть и еще один уникальный проект, для которого открывается огромный рынок, и он точно будет востребован в будущем. В нашей стране достаточно остро стоит проблема газификации отдаленных регионов. И решить эту проблему можно, доставив емкость со сжиженным природным газом (СПГ), развезти по местам и поставить станции для сжижения/разжижения газа. Сейчас это направление также активно развивает Ростех. Входящие в его состав "КамАЗ" и Объединенная двигателестроительная корпорация уже создали мобильные энергетические установки, работающие на сжиженном газе, а "Уралкриомаш" сделал контейнер-цистерну для доставки СПГ потребителям. Сегодня это единственное предприятие в стране, которое обладает компетенциями по созданию таких продуктов.

Описание Контейнер-цистерна для перевозки газа © Пресс-служба "Уралвагонзавода"

"Темпы развития рынка газомоторного топлива в России, ключевыми потребителями которого, в частности СПГ, являются магистральный автомобильный, железнодорожный, водный транспорт, карьерная и сельскохозяйственная техника, позволяют считать данное направление перспективным", — отмечает Томащук. В 2018 году на экономическом форуме было подписано трехстороннее соглашение между "Газпром-СПГ", "КамАЗом" и УВЗ о развитии этого газомоторного транспорта и создании газозаправочных комплексов.

На сегодняшний день ведутся работы по постановке на производство инновационных изделий контейнер-цистерны модели КЦ.Т75-40/0,8 и вагона-цистерны модели 15-5106-01 для транспортировки СПГ. Завершение ОКР, получение необходимых разрешительных документов и сертификатов соответствия запланировано во втором полугодии 2020 года Кирилл Томащук заместитель генерального директора УВЗ по гражданской продукции

Кроме этого, в "Уралкриомаше" прорабатывается вопрос по разработке модуля хранения и газификации СПГ для локомотивов с силовыми установками на базе газотурбинных двигателей. "Умные" вагоны и электробусы "Мы видим, что развитие будет по вагонам. Основной тренд будет в области цифровизации — электронный паспорт вагона.

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