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Польская PGNiG ждет развития в арбитраже с "Газпромом" после 10 декабря

Глава компании Петр Возняк сообщил, что завершение процесса должно состояться до конца 2019 года, а вердикт может появиться в конце 2019 - начале 2020 года

ВАРШАВА, 14 ноября. /ТАСС/. Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что после 10 декабря по делу о разбирательстве с "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде о цене на газ появится новая информация. Об этом сообщил в четверг глава компании Петр Возняк в ходе телеконференции с аналитиками.

"Мы ожидаем реакции арбитража до конца года. После 10 декабря мы, вероятно, сможем представить больше конкретики", - сказал он, подчеркнув, что завершение процесса должно состояться до конца текущего года, а вердикт может появиться в конце 2019 - начале 2020 года.

Стокгольмский арбитражный суд, рассматривающий спор PGNiG против "Газпрома", 30 июня прошлого года вынес предварительное решение, что польская сторона имеет право требовать изменения цен на газ, поставляемый в республику в рамках ямальского контракта.

Польша потребляет более 15 млрд куб. м газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует. Главный поставщик газа в Польшу - "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд куб. м газа.

В 2012 году стороны договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году PGNiG подала на "Газпром" в арбитражный суд в Стокгольме, так как, по мнению Варшавы, стоимость газа в действующем соглашении завышена и не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке.

Власти Польши заявили, что страна стремится найти замену поставкам газа из России до 2022 года, когда завершается срок действия долгосрочного контракта с "Газпромом". Среди возможных альтернатив - увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце. Другая возможность - строительство газопровода Baltic Pipe, который в проекте должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.

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