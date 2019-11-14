Минфин не планирует обязывать чиновников участвовать в новой системе пенсионных накоплений

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ не планирует обязывать чиновников отчислять средства в новую систему накопительной пенсии - гарантированный пенсионный план (ГПП). Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы провели консультации, в том числе и с депутатами Госдумы, и мы пришли к выводу, что сейчас вводить обязательные [отчисления] - это не будет поддержано. Мы просто, когда проходили так называемое нулевое чтение, депутаты нам однозначно сказали, что это не пройдет. Поэтому мы все эти элементы удалили", - сказал он, отвечая на вопрос об обязательных отчислениях в пенсионный капитал для чиновников.