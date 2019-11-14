Предложения по новым льготам для проектов Арктики согласованы на уровне вице-премьеров

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Подготовленные Минэнерго, Минфином и Минвостокразвития предложения по льготам по стимулирующим мерам для реализации проектов в Арктике согласованы курирующими их вице-премьерами РФ Антоном Силуановым, Дмитрием Козаком и Юрием Трутневым. Об этом сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме в четверг министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

В конце октября министр энергетики Александр Новак сообщил, что министерства подготовили и согласовали предложения по стимулирующим мерам для реализации проектов и разработки месторождений в Арктике. Правительство обсуждало льготы для новых месторождений, добычи на шельфе и СПГ-проектов, а также расширение на арктические проекты налога на добавленный доход (НДД). Планировалось обсудить предложения на уровне вице-премьеров.

"Мы когда готовили закон по арктическим льготам, разделили его по категориям: добыча нефти на шельфе, СПГ, газохимия, месторождения на суше в новых нефтегазовых провинциях и иные проекты. <...> В такой [форме], в которой мы подготовили этот документ, он получил согласование курирующих вице-премьеров - Антона Германовича Силуанова, Дмитрия Николаевича Козака, который отвечает за сектор энергетики, и Юрия Петровича Трутнева, который отвечает за кураторство нашего ведомства и за Арктику в общем", - сказал Козлов.

Он пояснил, что для каждого из указанных направлений предусмотрен свой пакет льгот. "С этим документом мы планируем выйти на площадку президента для того, чтобы получить окончательное одобрение или критику, которую мы должны учесть", - добавил он.

Льготы для Арктики

По данным газеты "Коммерсант", в середине октября Минвостокразвития внесло в правительство пакет законопроектов о поддержке инвесторов арктической зоны. Основной законопроект касается поддержки резидентов арктической зоны, в частности, предполагает введение пониженного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для арктических проектов.

Еще один документ предполагает льготы только для совместного проекта "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова "Восток ойл" по освоению месторождений Таймыра. Законопроект предполагает обнуление НДПИ для новых проектов "Роснефти" (Лодочное, Сузунское, Тагульское месторождения Ванкорского кластера, последние два уже разрабатываются), налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения (в 2018 году там добыто более 21 млн тонн нефти) на сумму инвестиций и другие послабления.

РБК со ссылкой на источники сообщал, что правительство предлагает альтернативные варианты льгот для нефтегазовых проектов в Арктике. Соответствующая инициатива обсуждалась на совещании вице-премьера РФ Дмитрия Козака и главы Минвостокразвития Александра Козлова, речь шла об экспериментальном нефтяном налоге для новых проектов и о бюджетных субсидиях для старых проектов.

В настоящее время в России действует мораторий на предоставление новых льгот нефтяникам, который рассчитан до конца текущего года.