Госдума приняла закон о порядке разработки прейскурантов на драгоценные камни

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, наделяющий Минфин полномочиями по порядку разработки прейскурантов на драгоценные камни. Документ был инициирован правительством РФ.

Согласно Налоговому кодексу РФ, для исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) оценка стоимости добытых драгоценных камней производится исходя из их первичной оценки, проводимой в соответствии с законодательством о драгметаллах и драгоценных камнях. Первичная оценка драгоценных камней - завершающая часть технологического процесса обогащения, обеспечивающая оценку драгоценных камней на основании прейскурантов, применяемых для оценки аналогичных сортов минерального сырья на мировом рынке.

Вместе с тем порядок разработки и утверждения прейскурантов на драгоценные камни в настоящее время законодательно не установлен. При рассмотрении вопроса о целесообразности изменения прейскурантов Минфином используются следующие данные: конкурсные продажи алмазов и бриллиантов группы АК "Алроса" на внутреннем и внешнем рынках, данные Гохрана по государственному контролю ввоза и вывоза, данные Гохрана о продажах драгоценных камней на внутреннем и внешнем рынках, данные ФГУП "Внешнеторговое объединение "Алмазювелирэкспорт" о продажах драгоценных камней на внешнем рынке.

Закон закрепляет за Минфином России полномочия по утверждению прейскурантов на драгоценные камни и по установлению порядка их разработки и утверждения. "От поддержания прейскурантов на драгоценные камни в актуальном состоянии в соответствии с конъюнктурными изменениями цен мирового рынка драгоценных камней зависят объемы поступления в бюджеты субъектов РФ налога на добычу полезных ископаемых", - отмечают в кабмине.

Во втором чтении документа была принята одна поправка юридико-технического характера.