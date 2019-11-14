В Берлине заявили, что Германии нужен "Северный поток - 2" и транзит газа через Украину

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Германия нуждается в российском газе, который поступает и по транзиту через Украину, и будет поступать по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом заявил в четверг в Берлине новый глава "Восточного комитета германской экономики" (ВКНЭ, OAOEV) Оливер Хермес.

Что это значит для "Северного потока — 2"?

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"Ради диверсифицированного обеспечения Европы газом нам нужен как "Северный поток - 2", так и транзит через Украину", - сказал он. Хермес напомнил, что ФРГ отказывается от угольной и атомной энергетики, в этой связи поставки газа приобретают для республики все большее значение.

По его словам, с вводом в строй нового газопровода "улучшатся перспективы на дополнительный импорт энергоресурсов и на более стабильное ценообразование".

В октябре Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Как отметил Хермес, строительство газопровода "не направлено против Украины".

На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на прокладку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

О восточном комитете

Созданный в октябре 1952 года ВКНЭ представляет интересы германской экономики в государствах Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединял более 200 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.

23 марта 2018 года в Берлине члены "Восточного комитета германской экономики" и другой организации - "Восточноевропейского объединения германской экономики" - единогласно проголосовали за слияние в одну региональную инициативу под общим названием "Восточный комитет германской экономики".