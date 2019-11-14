Минэкономразвития подготовило концепцию создания виртуальной ОЭЗ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министерство экономического развития России подготовило концепцию создания виртуальной особой экономической зоны (ОЭЗ), резидентами которой смогут стать IT-компании, представители киберспорта и креативной индустрии. Об этом сообщил в четверг на международном экспортном форуме "Сделано в России" заместитель директора департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Сергей Пискунов.

"В настоящее время МЭР рассматривает инициативу, и уже подготовлена концепция, создания виртуальной особой экономической зоны, в которую мы закладываем идею поддержки, в первую очередь, IT-компаний. В последующем планируем включить киберспорт и компании, которые занимаются креативной индустрией", - сказал он.

По его словам, эта инициатива уже обсуждалась с инновационным центром "Сколково". Идея заключается в том, чтобы создать "такую платформу, куда экспортоориентированные компании как резиденты могли бы войти".

"И эти компании, взяв на себя определенные обязательства по увеличению объема экспорта услуг, как резиденты пользовались бы льготным налогообложением, в том числе, если сможем договориться с Банком России, были бы освобождены от валютного контроля. Мы полагаем, что такая платформа позволит значительно упростить жизнь экспортерам", - добавил Пискунов.

Форум "Сделано в России" проходит в Москве 14 ноября. Его участники обсуждают актуальные вопросы экспортной деятельности и занимаются выработкой практических решений, которые будут способствовать наращиванию поставок российских товаров и услуг за рубеж.