РЭЦ поможет привлечь в проект "Профстажировки 2.0" иностранных студентов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) поможет привлечь молодых людей из-за рубежа в проект студенческих работ "Профстажировки 2.0". Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей", участвующей в реализации проекта.

Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта, который проводится по нацпроекту "Образование", стороны подписали на международном форуме "Сделано в России". На церемонии глава АНО Алексей Комиссаров отметил, что РЭЦ не только представил свои кейсы для студенческих работ, но и предложил перевести их на английский язык, чтобы привлечь к участию иностранцев.

"Мы считаем, что проект "Профстажировки 2.0" мог бы поспособствовать экспорту российского образования, и поэтому работаем над тем, чтобы сделать его более доступным для иностранных студентов", - отметил Комиссаров, чьи слова привели в пресс-службе организации.

Глава РЭЦ Андрей Слепнев напомнил, что центр подготовил для проекта 16 кейсов. По его словам, участникам конкурса предложат автоматизировать процесс поиска иностранных партнеров по запросам экспортно-ориентированных компаний, поработать над развитием деятельности центров поддержки экспорта и разработать экспортные стратегии для различных предприятий, например для мукомольного комбината.

"Мы ждем на стажировки авторов самых интересных решений. Они обязательно найдут наставников, которые помогут им реализовать свои наработки на практике - полностью погрузиться в задачи экспортеров и вывести на зарубежные рынки лучшие образцы отечественной продукции. Уверен, среди тех, кто решит кейсы РЭЦ, обязательно будут и наши будущие сотрудники", - цитирует Слепнева пресс-служба "России - страны взможностей".

По данным организаторов, всего на сегодняшний день проект "Профстажировки 2.0" включает 3914 кейсов, которые предоставили более 110 партнеров-работодателей. В их число вошли Минстрой России, "Сибур", "Россети", РЖД, "Ростелеком", Аэрофлот", ВЭБ.РФ и Росатом, "Группа ГАЗ", "Росгеология", "Квадра" и другие. При этом на портале проекта уже зарегистрировано более 54 тыс. студентов.