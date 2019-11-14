Замминистра финансов не поддержал предложения депутатов по валютным ограничениям

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев не поддержал предложение комитета Госдумы по экономической политике о введении валютных ограничений в РФ для снижения рисков экономики в случае волатильности рубля.

"Что касается курса, ЦБ пытался это делать на протяжении всего периода постсоветской России вплоть до 2014 года. Мы уговаривали ЦБ отпустить валютный курс раньше, чем он это сделал. Я считаю, что именно регулирование курса и попытка номинальный курс удержать привела к тому, что ВВП страны сократился на 9%", - отметил Моисеев.

Ранее комитет Госдумы РФ по экономической политике рекомендовал ЦБ перейти к мягкому регулированию курса рубля, а также рассмотреть возможность введения валютных ограничений на отток и приток спекулятивного капитала. Это следует из заключения комитета на основные направления денежно-кредитной политики на 2020-2022 годы.

В комитете отмечали, что в основных направлениях денежно-кредитной политики констатируется ухудшение внешних условий. Это касается замедления темпов роста мировой экономики на фоне усиления торговых противоречий. По мнению комитета, российская экономика может одновременно столкнуться с рисками чрезмерного сжатия инфляции и высокой волатильности курса рубля, так как сохраняет зависимость макроэкономической динамики и финансовой устойчивости от экспорта энергоносителей.