ВТБ может реструктуризировать долг "Ленфильма"

СКОЛКОВО, 14 ноября. /ТАСС/. Киностудии "Ленфильм", которая сейчас испытывает финансовые трудности, окажут целый комплекс мер, направленный на ее оздоровление. Речь идет в том числе о возможности реструктуризации задолженности перед ВТБ, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Есть комплекс мер, который направлен на серьезное оздоровление компании. Он включает в себя целый ряд комплексов государственной поддержки и улучшения собственных показателей, потому что есть претензии к менеджменту. Поэтому я думаю, что в рамках этого мы эту тему будем потихоньку решать", - сказал Костин, не исключив, что в составе менеджмента могут быть изменения.

"И реструктуризация долга, наверное, еще на какой-то срок с тем, чтобы они все-таки сумели погасить его [долг]", - добавил Костин.

По словам банкира, по вопросу финансовых проблем "Ленфильма" было проведено совещание у помощника президента РФ Андрея Белоусова. Также, в частности, обсуждается возможность предоставления государственной субсидии.

"Там есть вопрос о доведении до ума участка земли, который у них есть в Санкт-Петербурге - с помощью решений санкт-петербургского правительства - и его реализации, продажи, <...> как бы в счет погашения [долга]", - добавил Костин. Кроме того, обсуждается поддержка со стороны Минкультуры, а также вопросы авторских прав.

Долг "Ленфильма" перед ВТБ

Согласно отчету киностудии, "Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. На конец 2018 года по нему выбрано 1,4 млрд рублей, которые направлены на приобретение нового кинооборудования. По данным СПАРК, на конец 2018 года задолженность компании по заемным средствам составляла 1,78 млрд рублей.

Ранее генеральный директор студии "Ленфильм" Эдуард Пичугин сообщил ТАСС, что киностудия получит федеральную субсидию на покрытие курсовой разницы в приобретении оборудования. Кроме того, после реализации земельного участка на улице Тамбасова в Петербурге "Ленфильм" рассчитывает погасить основную часть долга перед банком ВТБ.

В конце октября также сообщалось, что киностудия ведет работу по реструктуризации задолженности по кредитной линии перед банком ВТБ и выводу предприятия из сложившейся кризисной ситуации.