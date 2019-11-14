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Российские туристы пока не отменяют туры в Венецию из-за наводнения

По данным туроператоров, все туристы информированы и находятся в безопасности
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© REUTERS/Manuel Silvestri

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские туристы пока не аннулируют туры в Венецию, несмотря на наводнение в городе, сообщается в четверг на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По данным туроператоров, все туристы информированы и находятся в безопасности. Аннуляций туров на момент вечера среды, 13 ноября, не было. Как сообщают туроператоры, несмотря на более значительные, чем обычно, масштабы, "высокая вода" - не редкость для этого времени года в Венеции. Сейчас в Венеции есть российские туристы, все они информированы о ситуации", - сообщили в АТОР.

В ночь на среду уровень воды в Венеции поднялся до отметки в 187 см (рекордный показатель с 1966 года - прим. ТАСС), что привело к затоплению более 80% территории города. К утру "высокая вода" спала. Жертвами наводнения стали два человека.

Вместе с тем, как сообщила в четверг служба информации Департамента гражданской защиты Италии, в ближайшее время в районе Венеции ожидается новый пик подъема уровня моря - до 125 см, что опять приведет к частичному подтоплению города.

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ИталияРоссия
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