Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В правительство внесли законопроект о штрафах за недолив топлива

В Росстандарте сообщили, что ведомство также подготовило предложение о введении права контрольной закупки

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Законопроект о введении штрафов за недолив топлива на АЗС подготовлен и внесен на рассмотрение в правительство. Об этом в ходе прямой линии по качеству моторного топлива в России сообщила замначальника управления госнадзора и госконтроля Росстандарта Оксана Бородина.

"В целях борьбы с недоливом Росстандартом подготовлен ряд инициатив. Это и введение оборотных штрафов по аналогии с качеством топлива. Сейчас соответствующий проект подготовлен и внесен в правительство. Также подготовлены изменения в законодательство об осуществлении госконтроля в части введения дополнительного основания, поскольку нам органы прокуратуры зачастую не согласовывают такие проверки, <…> которое позволит согласовывать эти проверки. Также нами подготовлено предложение о введении права контрольной закупки. При наличии такого права проверки могут осуществляться в режиме "тайного покупателя", - сказала она.

Ранее "Известия" сообщали, что Росстандарт выявил недолив автомобильного топлива на 19% АЗС в России при проверке около 200 заправок. Кроме того, проверка качества топлива выявила нарушения на 33 из 366 автозаправочных станций.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Крыму впервые протестировали поезд с двухэтажными вагонами
Источник в правительственных кругах полуострова сообщил, что состав успешно прошел по железной дороге от Керчи до Севастополя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС