В правительство внесли законопроект о штрафах за недолив топлива

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Законопроект о введении штрафов за недолив топлива на АЗС подготовлен и внесен на рассмотрение в правительство. Об этом в ходе прямой линии по качеству моторного топлива в России сообщила замначальника управления госнадзора и госконтроля Росстандарта Оксана Бородина.

"В целях борьбы с недоливом Росстандартом подготовлен ряд инициатив. Это и введение оборотных штрафов по аналогии с качеством топлива. Сейчас соответствующий проект подготовлен и внесен в правительство. Также подготовлены изменения в законодательство об осуществлении госконтроля в части введения дополнительного основания, поскольку нам органы прокуратуры зачастую не согласовывают такие проверки, <…> которое позволит согласовывать эти проверки. Также нами подготовлено предложение о введении права контрольной закупки. При наличии такого права проверки могут осуществляться в режиме "тайного покупателя", - сказала она.

Ранее "Известия" сообщали, что Росстандарт выявил недолив автомобильного топлива на 19% АЗС в России при проверке около 200 заправок. Кроме того, проверка качества топлива выявила нарушения на 33 из 366 автозаправочных станций.