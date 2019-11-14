Профицит бюджета РФ в январе-октябре вырос до 3,071 трлн рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ за январь-октябрь 2019 года вырос до 3,071 трлн рублей. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

Профицит бюджета РФ за январь-сентябрь составил 3,8% ВВП или 2,986 трлн рублей.

Доходы бюджета за январь-октябрь составили почти 16,67 трлн рублей, из них нефтегазовые - более 6,676 трлн рублей, ненефтегазовые - 9,993 трлн рублей. Расходы за тот же период составили 13,598 трлн рублей.

Самыми большими статьями расходов стали социальная политика - 4,055 трлн рублей, национальная оборона - 2,228 трлн рублей, национальная экономика - 1,698 трлн рублей, национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 1,503 трлн рублей.

В законе о бюджете на 2019 год прогнозируется профицит на уровне 1,7% ВВП. В материалах к бюджету на 2020-2022 гг. содержится прогноз исполнения бюджета в 2019 году с профицитом на уровне 0,6% ВВП.