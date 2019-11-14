Страны БРИКС обсуждают использование единой криптовалюты для расчетов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Страны БРИКС могут начать использовать единую криптовалюту в качестве инструмента для расчетов друг с другом, такая инициатива была озвучена в ходе делового совета БРИКС. Об этом журналистам сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Страны БРИКС снижают долю расчетов в долларах. В России за пять лет доля доллара во внешнеторговых расчетах снизилась с 92% до 50%, а рубля - выросла с 3% до 14%. РФПИ в качестве председателя рабочей группы по финансовым услугам делового совета БРИКС участвовал в обсуждении возможности использования единой криптовалюты для осуществления расчетов между странами-членами. Подобные расчеты должны осуществляться через платежную систему БРИКС, создание которой сейчас также активно обсуждается", - сказал Дмитриев.

Альянс по развитию искусственного интеллекта

Дмитриев сообщил, что в рамках БРИКС может быть создан альянс по развитию искусственного интеллекта.

"РФПИ получил положительный отклик от партнеров по БРИКС на инициативу создания совместного альянса стран БРИКС для развития технологий искусственного интеллекта. Высокий интерес проявили, в частности, партнеры РФПИ из Китая и Индии. Создание альянса позволит обеспечить синергию в развитии ИИ за счет внедрения единых стандартов его участниками, а также за счет формирования центров компетенций, одним из которых в России, по соглашению с правительством, становится РФПИ", - сказал Дмитриев.