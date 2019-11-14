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Медведчук назвал открытие рынка земли на Украине результатом внешнего давления

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" убежден, что таким образом власть нарушила конституционные права украинцев, поскольку еще не все граждане обеспечены землей

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что, приняв в первом чтении законопроект о рынке земли, власть действует под давлением США и международных финансовых структур.

"Это (рынок земли) требование МВФ, финансовых международных организаций, Фонда Сороса, это результат внешнего управления Вашингтона, которое введено в Украине. Мы, естественно, будем продолжать борьбу и разъяснять людям, популяризировать истинное назначение этой идеи, которая заложена в продажу земли и почему это является преступлением против украинского народа", - заявил Медведчук в четверг в беседе с журналистами.

Политик убежден, что таким образом власть нарушила конституционные права украинцев, поскольку еще не все граждане обеспечены землей. "То, что должно было быть сделано в соответствии с Земельным кодексом, это возможность получения земли всеми желающими для ведения личного подсобного хозяйства из земель сельскохозяйственного фонда, которые теперь будут продаваться, если удастся довести закон до конца", - считает депутат.

Медведчук прогнозирует, что сегодня не рядовые граждане, а "финансовые группировки, люди с возможностями, с деньгами могут скупить землю, причем скупить ее на первичном рынке, если этот закон будет принят и распродажа земли начнется, с целью будущей перепродажи". При этом политик напомнил, что 14 регионов активно протестовали против закона и вышли на митинг к стенам Верховной рады.

Верховная рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения. За проголосовали всего 227 депутатов от фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных парламентариев,

На Украине сейчас действует мораторий на продажу сельхозземель. В 2018 году парламент продлил запрет на продажу до 1 января 2020 года. В этом году президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до октября разработать законопроект о рынке земель, а Верховной раде - принять его и отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до декабря текущего года. При этом Зеленский пообещал, что приобретать землю смогут только украинцы, а иностранцы - исключительно при условии, что им это позволит народ в ходе референдума.

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