В Крыму впервые протестировали поезд с двухэтажными вагонами

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Поезд с двухэтажными вагонами впервые протестировали в Крыму, он прошел по железной дороге от Керчи до Севастополя, сообщил в четверг ТАСС источник в правительственных кругах полуострова.

"Тестирование прошло, прошло успешно. Впервые в Крыму были протестированы двухэтажные вагоны. Для полуострова это новинка, поскольку ранее ходили обычные советские вагоны, немного улучшенной планировки, отремонтированные, но не более. Здесь же комфортные, можно сказать, комфортабельные двухэтажные, они понравятся пассажирам", - сказал собеседник.

В свою очередь источник в транспортной сфере полуострова также подтвердил ТАСС, что испытания прошли успешно. "Это была тестовая поездка поезда с двухэтажными вагонами, чтобы оценить инфраструктурные системы [Крымской железной дороги]. Тестирование прошло успешно", - сказал собеседник, не уточнив, какие именно элементы системы испытывались.

О поездах в Крым

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. В сентябре 2015 года украинские радикалы заблокировали железнодорожную ветку в Армянск (Республика Крым), по которой с Украины поставлялось, в частности, сырье для завода "Крымский титан". Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение, в его рамках курсируют более 50 поездов, существующая железнодорожная инфраструктура на территории полуострова будет задействована для перевозок по Крыму и Севастополю после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. При этом по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на первом этапе будут использованы одноэтажные вагоны, на маршруте Москва - Симферополь - двухэтажные. Накануне врио губернатора Севастополя сообщил, что весной 2020 года планируется организовать сообщение между Севастополем и Москвой.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.