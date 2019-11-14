ЦБ сообщил, что инфляция по итогам года будет ближе к нижней границе прогноза в 3,2-3,7%

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2019 года будет ближе к нижней границе прогноза в 3,2-3,7%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Динамика потребительских цен".

"С учетом наблюдаемой ценовой динамики инфляция по итогам 2019 г., вероятно, сложится ближе к нижней границе интервала прогноза Банка России (3,2-3,7%)", - отмечается в материалах регулятора.

Регулятор также отметил, что в начале 2020 года, после исключения из расчета влияния повышения НДС, состоявшегося в 2019 году, годовая инфляция может временно опуститься ниже 3%.

На заседании в октябре Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 6,5% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции. Регулятор также понизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5% до 3,2-3,7%, в 2020 году - до 3,5-4,0%.