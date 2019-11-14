Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ сообщил, что инфляция по итогам года будет ближе к нижней границе прогноза в 3,2-3,7%

Банк России также отметил, что в начале 2020 года после исключения из расчета влияния повышения НДС годовая инфляция может временно опуститься ниже 3%

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2019 года будет ближе к нижней границе прогноза в 3,2-3,7%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Динамика потребительских цен".

"С учетом наблюдаемой ценовой динамики инфляция по итогам 2019 г., вероятно, сложится ближе к нижней границе интервала прогноза Банка России (3,2-3,7%)", - отмечается в материалах регулятора.

Регулятор также отметил, что в начале 2020 года, после исключения из расчета влияния повышения НДС, состоявшегося в 2019 году, годовая инфляция может временно опуститься ниже 3%.

На заседании в октябре Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 6,5% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции. Регулятор также понизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5% до 3,2-3,7%, в 2020 году - до 3,5-4,0%.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Российские туристы пока не отменяют туры в Венецию из-за наводнения
По данным туроператоров, все туристы информированы и находятся в безопасности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС