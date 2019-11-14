Центр по развитию экспорта создадут в Севастополе в 2020 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Центр, который будет помогать севастопольскому бизнесу в работе на экспорт, откроется в 2020 году, сообщила в четверг журналистам заместитель губернатора Мария Литовко.

"Со следующего года на базе центра "Мой бизнес" мы открываем центр поддержки экспорта - именно региональный. Можно будет в одном месте получить консультационную поддержку. Неделю назад поступила информация, что увеличивают федеральные инвестиции на центр - сможем расширить масштаб по образовательным направлениям и иным мерам", - сказала Литовко.

Она уточнила, что центр создается для достижения целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Изначально на его создание ожидалось 5,6 млн рублей из федерального бюджета, сейчас финансирование выросло до 40 млн.

Литовко добавила, что уже сейчас севастопольские предприниматели смогут получить поддержку от Российского экспортного центра. В частности, бизнесмены могут участвовать в проходящих за рубежом выставках, сотрудничать с торговыми представительствами РФ в других странах.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.