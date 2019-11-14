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РЭЦ: число экспортеров в России должно удвоиться к 2024 году

По словам старшего вице-президента РЭЦ Алексея Кожевникова, число компаний - экспортеров должно достигнуть 90 тыс.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) рассчитывает, что к 2024 году в РФ будет 90 тыс. компаний - экспортеров. Об этом сообщил ТАСС старший вице-президент РЭЦ Алексей Кожевников на международном экспортном форуме "Сделано в России".

"У нас 45 тыс. экспортеров сегодня. Цель наша к 2024 году - не менее 90 тыс. Двукратный рост. Где мы возьмем новые 45 тыс. клиентов? Московская агломерация, питерская агломерация - самое большое сосредоточение нашего потенциального клиента. Конечно, мы хотим найти в Санкт-Петербурге тысячи клиентов", - сказал он.

По словам Кожевникова, существенный эффект развитию экспортного потенциала в СЗФО принесет подписанное сегодня на полях форума соглашение с банком "Санкт-Петербург" о сотрудничестве в целях создания благоприятных условий для развития экспортной деятельности организаций, зарегистрированных в Российской Федерации.

Соглашением предусмотрены создание и совместная реализация банком и РЭЦ акселерационных программ, направленных на развитие экспортного потенциала российских организаций.

"Банк "Санкт-Петербург" крупнейший частный банк Северо-Западного региона и безусловный лидер в Санкт-Петербурге и Калининграде для компаний, которые ведут экспортную деятельность. Благодаря подписанному сегодня соглашению и давнему партнерству с банком РЭЦ планирует усилить свои позиции на Северо-Западе России, предоставляя предпринимателям региона весь спектр мер господдержки в сфере ВЭД", - отметил Кожевников.

Банк "Санкт-Петербург" будет участвовать в формировании условий для продвижения экспорта продукции российских компаний.

Предприниматели Северо-Западного региона в рамках соглашения получат инструменты государственной поддержки во внешнеэкономической деятельности.

Стороны также договорились сформировать рабочие группы, которые обеспечат старт акселерационных программ для экспортеров Северо-Западного региона на основании результатов аналитической работы по определению целевой аудитории компаний-участников и потенциальных участников ВЭД, форматов проведения обучающих и презентационных мероприятий.

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