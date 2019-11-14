Президент Киргизии одобрил соглашение об оказании республике техпомощи со стороны России

БИШКЕК, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал в четверг принятый ранее парламентом страны закон, который предусматривает оказание республике в рамках ее участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) технической помощи со стороны России. Об этом говорится в распространенном пресс-службой главы киргизского государства сообщении.

"Президент подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Российской Федерации об оказании технического содействия кыргызской стороне в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу от 31 марта 2015 года, подписанного 24 декабря 2018 года в городе Москва", - говорится в сообщении.

Киргизский парламент принял данный закон 10 октября нынешнего года. "Целью протокола является обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных этим документом, условий и переходных положений по применению к Кыргызской Республикой договора о Евразийском экономическом союзе, отдельных международных договоров, входящих в право ЕАЭС, и актов органов союза", - пояснили пресс-служба.

По ее данным, речь идет о продлении сроков реализации "отдельных мероприятий, предусмотренных вышеуказанным соглашением". "Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования", - подчеркивается в сообщении.

Киргизия присоединилась к ЕАЭС, участниками которого также являются Россия, Армения, Белоруссия и Казахстан, в августе 2015 года. В соответствии с межправительственными договоренностями с РФ, российская сторона дала согласие на выделение республике $200 млн на оснащение ее пунктов пропуска, а также создание необходимых лабораторий в рамках участия киргизской стороны в ЕАЭС.