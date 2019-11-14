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Банкротство туроператора Thomas Cook

Турецкая Anex Tour приобрела российскую компанию "Интурист"

Детали сделки не раскрываются
Описание
© Igor Dashko/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Турецкий туроператор Anex Tour купил российскую компанию "Интурист", являющуюся партнером обанкротившегося концерна Thomas Cook. Об этом в четверг сообщил портал Turizm Ajansi со ссылкой на главу Anex Tour Нешета Кочкара.

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Детали сделки пока не раскрываются. Anex Tour владеет около 7% акций Thomas Cook.

В пресс-службе туроператора "Интурист" ТАСС сделку не подтвердили, но и не опровергли. "Мы выступим с официальным заявлением, когда будут согласованы все детали", - отметили в компании.

Турецкий туристический портал отмечает, что на "Интурист" также претендовали китайская инвестиционная компания Fosun Group и германская Rewe Group.

Основанная в 1841 году британским предпринимателем Томасом Куком туристическая компания Thomas Cook в сентябре объявила о том, что начинает процедуру ликвидации после того, как ей не удалось получить новый кредит для погашения долгов. В результате работу потеряют около 20 тыс. человек по всему миру. Дочерние компании Thomas Cook в трех европейских государствах - Германии, Австрии и Польше также объявили о банкротстве.

На сайте "Интуриста" сообщается, что в 2011 году было создано совместное предприятие Intourist - Thomas Cook Group.

Теги
АвстрияТурцияГерманияРоссияПольшаБанкротство туроператора Thomas Cook
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