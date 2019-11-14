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Онлайн-платформу АСИ для обращений предпринимателей запустят 19 ноября

С ее помощью бизнесмены смогут подавать обращения в МВД, ФСБ, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Цифровая платформа по работе с обращениями, которую разработало Агентство стратегических инициатив (АСИ) по поручению президента России Владимира Путина, запустят 19 ноября. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе АСИ.

"19 ноября состоится пресс-конференция, посвященная запуску цифровой платформы по работе с обращениями предпринимателей. Основные вопросы: официальный старт работы платформы; как будет работать платформа и кто будет рассматривать обращения; какие предусмотрены механизмы контроля за качеством и оперативностью ответов", - говорится в сообщении.

На презентацию приглашены Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, помощник президента России Андрей Белоусов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика.

Путин поручал наладить работу онлайн-платформы для предпринимателей к концу 2019 года. По замыслу, она должна снизить давление на российский бизнес со стороны правоохранительных органов. Благодаря сервису бизнесмены смогут подать обращения в МВД, ФСБ, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, уточнили в АСИ. Кроме того, появится возможность обратиться в деловые объединения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичОрешкин, Максим СтаниславовичШулика, Виталий Дмитриевич
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