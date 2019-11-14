Пользователи Microsoft Azure смогут ускорить работу AI с помощью чипов Graphcore

ТАСС, 14 ноября. Microsoft заключила соглашение с британским производителем чипов Graphcore о предоставлении доступа к облачным сервисам Microsoft Azure в рамках работы с энергоемкими приложениями на базе AI, сообщает Financial Times.

"Этот шаг означает, что любой человек на планете сможет использовать чипы Graphcore, подключившись к облачным сервисам Microsoft Azure для разработки своих решений. Благодаря этому обучение алгоритмов искусственного интеллекта сможет проходить в 10-100 раз быстрее в зависимости от поставленной задачи", - отметил исполнительный директор Graphcore Найджел Тун.

Graphcore занимается разработкой аппаратного обеспечения для энергоемких приложений на базе машинного обучения и искусственного интеллекта, применяемых в ряде высокотехнологичных отраслей - от автомобилестроения до здравоохранения и производственной безопасности. Ряд компании уже внедрили чипы Graphcore. В частности, благодаря этому удалось ускорить процесс поиска изображений в поисковой системе Qwant в 3,5 раза, а процесс финансового анализа в хедж-фонде Carmot Capital - в 26 раз.

В декабре прошлого года Graphcore привлекла $200 млн от ряда инвесторов, в числе которых были компании Microsoft и BMW. На сегодняшний день капитализация компании превышает $1,5 млрд.