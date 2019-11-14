Нормативную базу для заявок по СПИК 2.0 планируется подготовить в марте 2020 года

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Нормативно-правовые акты, позволяющие подавать заявки на заключение новых специнвестконтрактов (СПИК), будут подготовлены к концу первого квартала 2020 года, сообщил ТАСС замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. В том числе это позволит подать обновленную заявку совместному предприятию Siemens и "Силовых машин" на заключение СПИК по локализации газовой турбины большой мощности, подтвердил он.

"Чтобы подать повторную заявку, должна быть готова вся нормативно-правовая база. Думаю, в конце первого квартала будет возможность для подачи заявок по СПИК 2.0", - сказал он.

Осьмаков пояснил, что министерство должно до 1 декабря внести в правительство доработанные поправки в соответствующее законодательство, после чего сформировать необходимый перечень технологий для СПИК 2.0.

В августе Минпромторг РФ вернул компании "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, 65% принадлежит Siemens, 35% - "Силовым машинам" Алексея Мордашова) заявку на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) на локализацию газовой турбины большой мощности. Заявка была отправлена на доработку в связи с изменением механизма специнвестконтракта, согласно которому произошло фактическое смещение вектора от задач преимущественно инвестиционного характера в сторону разработки и трансфера новых технологических компетенций, пояснили в министерстве.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.