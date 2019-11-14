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Аграрии Крыма в этом году перевыполнили план по сбору винограда

За 2019 год собрали 74 тыс. т урожая

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Аграрии в Республике Крым завершили сбор винограда, собрав более 74 тыс. т, что на 5,4%, или 4 тыс. т, больше, чем запланировано, сообщили журналистам в четверг в министерстве сельского хозяйства республики.

"Крымские аграрии завершили уборку винограда. По оперативным данным районов, в республике собрано более 74 тыс. т площади 14 520 га. При этом технических сортов винограда было собрано 65 666 т, столовых - 8 380 т", - приводятся в сообщении слова зампредседателя Совета министров - министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина.

По его словам, урожайность существенно превысила отметку плановых показателей в 70 тыс. т. В пресс-службе Минсельхоза республики ТАСС уточнили, что на рост урожая повлияли благоприятные погодные условия и поддержка, которая оказывается аграриям со стороны государства.

В августе 2019 года Рюмшин сообщал, что сумма господдержки крымских виноградарских предприятий с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, выросла в восемь раз. За пять лет виноградарские предприятия республики получили 1,2 млрд рублей субсидий, благодаря чему растут площади закладки молодых виноградников. Если в 2014 году заложили 250 га, то уже в 2019 году планируется заложить 880 га. Всего за пять лет в Крыму заложили более 2,5 тыс. га молодых виноградников.

В 2017 году в регионе посадили 674 га виноградников, в 2016 - 559 га, в 2015 году - 269 га, а в первый год после воссоединения Крыма с Россией, в республике посадили 250 га молодых виноградников. В 2014 году господдержка крымских виноградарей составляла 78,3 млн рублей. В советские годы в Крыму было более 100 тыс. га виноградников. За украинский период полуостров потерял две трети собственных виноградников.

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