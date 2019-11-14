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Поезда "Таврия" из Москвы и Петербурга в Крым получат фирменный стиль

Планируется, что в них будет информационно-развлекательная система и сувенирная продукция

ТАСС, 14 ноября. "Гранд сервис экспресс", оператор перевозок в Крым, разрабатывает фирменный стиль для поездов "Таврия". Кроме того, в них будет информационно-развлекательная система и сувенирная продукция. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Александр Ганов.

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"Он [внутренний интерьер] будет, естественно, забрендирован, есть уже брендбук разработанный, будет фирменный стиль, по нему уже будет оформлено внутреннее пространство. Будет, например, развлекательно-информационная система для пассажиров", - сказал он.

Кроме того, в данный момент "Гранд сервис экспресс" тестирует разные варианты питания в поездах.

"Будет несколько, скорее всего, вариантов, потому у "Гранд экспресса" есть сейчас своя кухня. Если мы говорим о поезде Москва - Санкт-Петербург, то это определенное конкурентное преимущество "Гранд экспресса", потому что уровень питания он высокий достаточно. Мы его постараемся имплементировать на те маршруты. Это не везде возможно, сразу говорю, потому что в плацкарте, мы, конечно, такое не сможем обеспечить. Но на флагманском поезде мы постараемся это сделать", - заключил глава компании.

Перевозки по схеме "поезд+автобус"

Ганов также отметил, что компания "Гранд сервис экспресс" планирует к курортному сезону 2020 года организовать для пассажиров мультимодальные перевозки с использованием автобусов.

"Нужно какую-то мультимодальность обеспечить, вопрос, наверное, больше поиска партнеров, нежели развития своего бизнеса. Перевозка в Симферополь для пассажира может Симферополем не заканчиваться, может быть, ему надо куда-нибудь еще. Ведем [переговоры с операторами автобусов], но пока это в самом начале. Мы понимаем, что к сезону этот вопрос должен быть так или иначе решен", - сказал он.

Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов - от 2966 рублей.

В новость внесены изменения (16:49 мск) - добавлен абзац "Перевозки по схеме "поезд+автобус".

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