Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поезда в Крым в курортный сезон 2020 года планируется пустить из Кисловодска и Мурманска

Генеральный директор компании "Гранд сервис экспресс" отметил, что развитие маршрутной сети компании потребует привлечения дополнительного подвижного состава

ТАСС, 14 ноября. Поезда из Мурманска и Кисловодска начнут курсировать по Крымскому мосту в курортный сезон 2020 года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оператора перевозок в Крым - компании "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.

Спецпроект на тему
Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"Мы сейчас рассматриваем разные варианты по увеличению маршрутной сети, потому что задача к курортному сезону добавить новые маршруты и обеспечить доступность железнодорожного сообщения для пассажиров из других городов нашей страны, не только из Москвы и Санкт-Петербурга. На сегодняшний день мы прорабатываем несколько маршрутов новых. Будет южный маршрут, который свяжет Кисловодск, Краснодар и Крым. Будет маршрут, стартующий в Екатеринбурге. Есть идея стартовать из Мурманска и добавится еще несколько маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга, но уже в другие города полуострова. Есть задача подключить Евпаторию и Феодосию", - сказал он.

Ганов пояснил, что развитие маршрутной сети компании потребует привлечения дополнительного подвижного состава.

"Сейчас прорабатываются нитки, через какие города пустить [поезда], чтобы обеспечить подсадку пассажиров на промежуточных станциях в крупных городах. Главное преимущество поезда по сравнению с другими видами транспорта, чтобы была возможность у людей, которым, чтобы улететь на самолете, нужно приехать в Москву, и оттуда уже лететь на полуостров, чтобы была возможность прямого маршрута на полуостров сразу", - добавил глава компании.

При этом спрос на перевозки в Крым по железной дороге в 2020 году в компании оценивается в 1,8 млн человек.

Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов - от 2966 рублей.

Реклама на ТАСС
Глава "Почта Банка": многопрофильные специалисты востребованы из-за автоматизации бизнеса
Дмитрий Руденко отметил, что одной из наиболее развивающихся в этом компоненте отраслей является онлайн-коммерция
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС