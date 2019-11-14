Поезда в Крым в курортный сезон 2020 года планируется пустить из Кисловодска и Мурманска

ТАСС, 14 ноября. Поезда из Мурманска и Кисловодска начнут курсировать по Крымскому мосту в курортный сезон 2020 года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оператора перевозок в Крым - компании "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.

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"Мы сейчас рассматриваем разные варианты по увеличению маршрутной сети, потому что задача к курортному сезону добавить новые маршруты и обеспечить доступность железнодорожного сообщения для пассажиров из других городов нашей страны, не только из Москвы и Санкт-Петербурга. На сегодняшний день мы прорабатываем несколько маршрутов новых. Будет южный маршрут, который свяжет Кисловодск, Краснодар и Крым. Будет маршрут, стартующий в Екатеринбурге. Есть идея стартовать из Мурманска и добавится еще несколько маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга, но уже в другие города полуострова. Есть задача подключить Евпаторию и Феодосию", - сказал он.

Ганов пояснил, что развитие маршрутной сети компании потребует привлечения дополнительного подвижного состава.

"Сейчас прорабатываются нитки, через какие города пустить [поезда], чтобы обеспечить подсадку пассажиров на промежуточных станциях в крупных городах. Главное преимущество поезда по сравнению с другими видами транспорта, чтобы была возможность у людей, которым, чтобы улететь на самолете, нужно приехать в Москву, и оттуда уже лететь на полуостров, чтобы была возможность прямого маршрута на полуостров сразу", - добавил глава компании.

При этом спрос на перевозки в Крым по железной дороге в 2020 году в компании оценивается в 1,8 млн человек.

Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов - от 2966 рублей.