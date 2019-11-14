Reuters: индийские производители прекратили бойкот пальмового масла из Малайзии

ТАСС, 14 ноября. Индийские производители возобновили импорт малайзийского пальмового масла, прекращенный в октябре из-за критики руководством Малайзии ситуации в Кашмире. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, бойкот был прекращен благодаря предложенной Куала-Лумпуром скидке в размере $5 за 1 ту масла. Как уточняет агентство, новые условия привели к заключению на поставку около 70 тыс. т масла, которая запланирована на декабрь 2019 года.

Как стало известно 22 октября, Ассоциация производителей пищевых красителей и масел Индии объявила бойкот произведенному в Малайзии пальмовому маслу из-за заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада на сессии Генеральной Ассамблеи ООН об "оккупированном Индией Кашмире". Ранее, в начале августа, Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в регионе две союзные территории - административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат. Пакистан, предъявляющий к Индии территориальные претензии в Кашмире, осудил это решение.

Как пишет газета Hindustan Times, Малайзия занимает второе место в мире по производству пальмового масла после Индонезии. На долю этой продукции приходится около 2,8% ВВП и 4,5% экспорта страны. В 2018 году Малайзия поставила Индии масло на 1,6 млрд долларов.