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Международные резервы России за неделю снизились на $1,8 млрд

В Банке России объяснили снижение резервов отрицательной переоценкой, которая была частично скомпенсирована покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 8 ноября 2019 года составили $541,1 млрд, что на $1,8 млрд (0,3%) ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Снижение резервов, по данным регулятора, произошло вследствие отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

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