В трех регионах России планируют ввести режим электронной визы в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Упрощенный порядок въезда иностранцев в Россию по электронной визе планируется ввести в 2020 году в Карелии, Алтайском и Краснодарском краях, сообщила журналистам в четверг в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) начальник отдела стратегического развития туризма Минэкономразвития РФ Марина Никитина.

"Планируется ввести в 2020 году упрощенный порядок въезда иностранных граждан [по электронной визе] в Карелию, Алтайский и Краснодарский края в рамках федерального проекта "Экспорт услуг", который, в частности, направлен на рост въездного туризма в РФ. <…> Вопрос находится в стадии обсуждения и в скором времени будет рассмотрен в проектном комитете по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", список пилотных регионов может быть расширен," - сказала Никитина.

Как заявил в ноябре первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, механизм электронных российских виз должен быть всеобъемлющим и действовать для всей территории РФ. Власти РФ настроены максимально задействовать этот инструмент с 2021 года.

С августа 2017 года электронная виза действует для туристов, приезжающих в регионы Дальнего Востока, а также в Калининградскую область. С 1 октября заработал режим электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.