Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В трех регионах России планируют ввести режим электронной визы в 2020 году

Речь идет о Карелии, Алтайском и Краснодарском краях, отметили в Минэкономразвития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Упрощенный порядок въезда иностранцев в Россию по электронной визе планируется ввести в 2020 году в Карелии, Алтайском и Краснодарском краях, сообщила журналистам в четверг в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) начальник отдела стратегического развития туризма Минэкономразвития РФ Марина Никитина.

"Планируется ввести в 2020 году упрощенный порядок въезда иностранных граждан [по электронной визе] в Карелию, Алтайский и Краснодарский края в рамках федерального проекта "Экспорт услуг", который, в частности, направлен на рост въездного туризма в РФ. <…> Вопрос находится в стадии обсуждения и в скором времени будет рассмотрен в проектном комитете по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", список пилотных регионов может быть расширен," - сказала Никитина.

Как заявил в ноябре первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, механизм электронных российских виз должен быть всеобъемлющим и действовать для всей территории РФ. Власти РФ настроены максимально задействовать этот инструмент с 2021 года.

С августа 2017 года электронная виза действует для туристов, приезжающих в регионы Дальнего Востока, а также в Калининградскую область. С 1 октября заработал режим электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Владелец автодилера "Рольф" изучит возможность продажи бизнеса
Финансовым консультантом в проекте выступает CrestPrecise
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС