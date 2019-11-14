Минфин предложил ввести уголовную ответственность за неуплату антидемпинговых пошлин

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ предложил ввести уголовную ответственность за неуплату в крупном размере антидемпинговых, компенсационных и иных пошлин, применяемых в целях защиты внутреннего рынка. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Указанный правовой пробел не позволяет обеспечивать применение к недобросовестным лицам мер ответственности, соразмерных с точки зрения ущерба, причиняемого экономическим интересам Российской Федерации в связи с неуплатой (ненадлежащей уплатой) пошлин в отношении товаров, по которым они введены в целях защиты производителей аналогичной отечественной продукции.

Таким образом, для восполнения упомянутого пробела проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 194 Уголовного кодекса РФ" предусмотрено включение в указанную статью норм, распространяющих ее действие на уклонение от уплаты пошлин", - отмечается в документе.

Согласно пояснительной записке, по состоянию на август 2019 год задолженность по уплате антидемпинговых пошлин и пеням за просрочку их уплаты составляет 122 млн рублей. При этом основной объем задолженности (97%) приходится на товары, ввоз которых осуществлялся в регионах деятельности Центрального и Дальневосточного таможенных управлений ФТС.

Сейчас статья 194 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации и физического лица, в крупном или особо крупном размере, и не может быть применена к аналогичным деяниям, совершаемым недобросовестными лицами в отношении пошлин.

В случае реализации предложения Минфина за неуплату антидемпинговых пошлин в крупном размере могут наказать лишением свободы на срок до двух лет, в особо крупном размере - лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.