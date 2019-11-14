Томский завод открыл первую в России линию массового производства светодиодных эколамп

ТОМСК, 14 ноября. /ТАСС/. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и завод "Руслед" (в прошлом - Томский электроламповый завод) открыли в четверг первую в России линию массового производства экологичных светодиодных ламп. Производительность новой линии позволит занять 10% российского лампового рынка, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"В рамках совместного проекта была разработана современная, не имеющая аналогов в России, технология массового изготовления светодиодных ламп в корпусе лампы накаливания. На участке завода было собрано роботизированное производство современных светодиодных ламп с особыми нитевидными светодиодами (филаментами), отвечающих высоким стандартам качества, энергосбережения, экологии и влияния на организм человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что технологию производства так называемой "лампочки томича" ранее разработали специалисты ТУСУРа. В отличие от большинства представленных на рынке светодиодных ламп эти светильники не вредят глазам, а также абсолютно экологичны: не содержат ртути и пластика.

"Общая площадь линии - 680 кв. м. Общая стоимость проекта - 350 млн. рублей. Производительность новой линии при полной загрузке составит 6,5 млн штук в год, что даст возможность занять около 10% рынка ламп России", - отмечают в пресс-службе.

Как уточнила журналистам начальник нового производственного участка Елена Матвеева, цена на томские экологичные светодиодные лампы почти не будет отличаться от цены на обычные светодиодные.

По данным аналитической системы "Спарк", ООО "Руслед" зарегистрировано в Томске в 2010 году. По итогам 2018 года выручка компании составила 310,6 млн рублей, чистая прибыль 104 тыс. рублей.